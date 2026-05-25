Mengenali Masalah Usus dari Bentuk Feses, Kamu yang Mana?

JawaPos.com - Kesehatan usus ternyata bisa dikenali lewat bentuk feses yang dikeluarkan saat Buang Air Besar (BAB). Bentuk dan konsistensi feses bukan sekadar hasil akhir pencernaan, tetapi juga dapat menjadi petunjuk sederhana mengenai fungsi usus, kondisi hidrasi, hingga potensi gangguan kesehatan tertentu.

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia, Prof. Dra. Wellyzar Sjamsuridzal, M.Sc., Ph.D., menjelaskan, usus dan mikroorganisme di dalamnya memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Menurutnya, mikrobiota usus tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memengaruhi sistem imun, menjaga lapisan dinding usus (gut barrier maintenance), mengatur hormon, hingga berhubungan langsung dengan sistem saraf melalui gut-brain axis atau hubungan antara usus dan otak.

“Hubungan langsung antara gut microbiota dengan otak kita,” ujar Prof. Welly dalam acara Peluncuran Varian Yakult Rasa Terbaru di Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan, ketidakseimbangan mikrobiota usus atau disbiosis dapat berkaitan dengan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit degeneratif.

“Penyakit-penyakit degeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer itu erat kaitannya dengan ketidakseimbangan mikrobiota di dalam usus kita,” katanya.

Bentuk Feses Bisa Jadi Petunjuk Kesehatan

Prof. Wellyzar menjelaskan, cara sederhana untuk mengetahui kondisi pencernaan adalah dengan memperhatikan feses melalui Bristol Stool Scale, alat medis visual yang mengelompokkan bentuk dan konsistensi feses ke dalam tujuh kategori.

“Untuk mengetahui kesehatan pencernaan kita, secara sederhana kita bisa melihat feses yang dihasilkan,” ucapnya.