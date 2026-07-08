6 Tanda Aura Anda Mungkin Perlu Dibersihkan, Salah Satunya Sering Dipenuhi Pikiran Negatif

ilustrasi orang dengan aura gelap. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam sejumlah kepercayaan spiritual, aura dipercaya sebagai energi yang mengelilingi setiap individu dan terus dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Energi ini diyakini dapat berubah seiring pengalaman, emosi, maupun interaksi dengan lingkungan.
Banyak orang meyakini bahwa aura dapat menyerap energi positif maupun negatif. Ketika terlalu banyak terpapar tekanan emosional atau pengalaman yang menguras perasaan, aura dipercaya menjadi kurang seimbang sehingga memengaruhi kondisi batin dan suasana hati.
Berdasarkan ulasan yang dimuat oleh Astrotalk, terdapat enam tanda yang dipercaya menunjukkan bahwa aura mungkin memerlukan proses pembersihan. Salah satu sinyal yang sering dikaitkan dengan kondisi tersebut adalah munculnya pikiran negatif secara terus-menerus.
1. Merasa lelah terus-menerus
Jika Anda cukup beristirahat tetapi masih merasa lelah, aura Anda mungkin tersumbat oleh energi berlebih dari orang lain atau dari pengalaman masa lalu.
Interaksi negatif, lingkungan yang intens, atau bahkan stimulasi berlebihan dapat menempel pada aura Anda, membuat dirimu merasa kekurangan energi.
2. Perubahan suasana hati
Apakah Anda mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba atau merasa emosi Anda tidak stabil?
Jika Anda tiba-tiba merasa sedih, marah, atau cemas, itu bisa berarti aura Anda telah menangkap puing-puing emosi yang belum sepenuhnya diproses.
Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan suasana hati yang tidak menentu sehingga lebih sulit untuk merasa tenang dan seimbang.
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