Jangan Disimpan! 5 Barang di Rumah Ini Disebut Dapat Menghambat Kelancaran Rezeki

JawaPos.com - Pernah merasa kondisi keuangan sulit berkembang meskipun sudah berusaha mengatur pengeluaran dengan baik? Sebagian orang kemudian mengaitkannya dengan berbagai faktor lain, termasuk suasana dan energi yang ada di dalam rumah.

Dalam kepercayaan Feng Shui, sebuah filosofi kuno dari Tiongkok yang membahas keseimbangan energi dalam lingkungan, beberapa benda tertentu diyakini dapat memberikan pengaruh kurang baik terhadap aliran keberuntungan dan kemakmuran.

Meski pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak memiliki bukti ilmiah yang pasti, banyak orang masih menjadikannya sebagai pedoman untuk menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan harmonis.

Mengutip dari YourTango, berikut lima barang rumah tangga yang dalam kepercayaan Feng Shui disebut dapat menghambat aliran rezeki dan membuat kondisi finansial kurang stabil.

1. Peralatan Rusak

Peralatan, perabotan, atau barang elektronik yang rusak memiliki feng shui yang buruk.

Peralatan tersebut tidak hanya melambangkan stagnasi, kurangnya energi atau produktivitas, dan pengabaian, tetapi juga energi buruk yang merusak kelimpahan.

2. Kekacauan di dekat pintu masuk

Jika pintu masuk rumah terhalang oleh sepatu, tas, atau barang-barang, Anda menghalangi peluang dan kekayaan baru untuk masuk.