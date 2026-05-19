7 Barang yang Sering Dibeli Orang dengan Mentalitas Miskin untuk Terlihat Kaya tetapi Tidak Pernah Menjadi Prioritas Orang Kaya

Ilustrasi orang yang sedang belanja. (Magnific)
JawaPos.Com - Cara seseorang menggunakan uang sering mencerminkan pola pikir yang dimilikinya.
Banyak orang mengira mentalitas miskin hanya berkaitan dengan jumlah penghasilan, padahal pola pikir terhadap uang justru lebih menentukan kondisi finansial dalam jangka panjang.
Sebagian orang terbiasa menggunakan uang demi kepuasan sesaat, gengsi, atau sekadar mengikuti lingkungan sekitar.
Sementara itu, orang yang memiliki pola pikir kaya biasanya lebih berhati-hati menentukan prioritas dan memikirkan manfaat jangka panjang sebelum membeli sesuatu.
Perbedaan inilah yang perlahan membuat kondisi keuangan seseorang bergerak ke arah yang berbeda.
Orang kaya umumnya lebih fokus membangun aset, menjaga kestabilan finansial, dan menghindari pengeluaran yang hanya memberi kesenangan sementara.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh barang yang sering dibeli orang dengan mentalitas miskin untuk terlihat kaya paahal tidak pernah menjadi prioritas utama orang kaya.
1. Barang Bermerek demi Terlihat Kaya
Banyak orang rela menghabiskan uang besar demi membeli barang bermerek agar terlihat sukses di depan orang lain.
Mulai dari pakaian, tas, sepatu, hingga aksesori mahal sering dibeli bukan karena kebutuhan, melainkan demi mendapatkan pengakuan sosial.
Mentalitas seperti ini membuat seseorang lebih sibuk membangun citra dibanding membangun kondisi finansial yang sebenarnya.
Sementara itu, banyak orang kaya justru tidak terlalu terobsesi menunjukkan kekayaan lewat penampilan.
Mereka lebih fokus menggunakan uang untuk hal yang bisa berkembang nilainya dibanding sekadar dipakai demi terlihat mewah.
Karena itu, tidak sedikit orang benar-benar kaya yang justru tampil sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2. Gadget Baru hanya karena Sedang Tren
