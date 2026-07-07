7 Hal yang Dilakukan Orang Kelas Menengah ke Atas Saat Bepergian yang Langsung Mengungkapkan Status Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang lebih mengutamakan kenyamanan. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa status sosial seseorang terlihat dari barang mewah yang mereka kenakan atau kendaraan yang mereka gunakan. Padahal, menurut berbagai penelitian dalam psikologi sosial, justru kebiasaan kecil ketika bepergian sering kali lebih mencerminkan latar belakang, pola pikir, hingga tingkat kemapanan seseorang.



Orang yang berasal dari kelas menengah ke atas umumnya memiliki pola perilaku yang berbeda saat melakukan perjalanan, baik untuk bekerja, berlibur, maupun sekadar mengunjungi tempat baru. Perbedaan ini bukan selalu karena mereka memiliki lebih banyak uang, melainkan karena mereka terbiasa mengelola waktu, kenyamanan, dan hubungan sosial dengan cara yang lebih terencana.



Perlu dipahami bahwa tidak semua orang kaya memiliki kebiasaan yang sama, dan tidak semua orang yang melakukan kebiasaan berikut pasti berasal dari kelas menengah ke atas.



DIlansir dari Expert Editor pada Selasa (7/7), dalam perspektif psikologi, perilaku-perilaku ini sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial tertentu.



Berikut tujuh kebiasaan yang sering terlihat.



1. Mereka Lebih Mengutamakan Kenyamanan daripada Pamer Kemewahan



Banyak orang menganggap bepergian harus menjadi ajang menunjukkan barang-barang mahal. Sebaliknya, orang yang benar-benar mapan sering kali justru memilih kenyamanan.



Mereka mengenakan pakaian yang sederhana tetapi berkualitas, memilih sepatu yang nyaman dipakai berjalan jauh, dan membawa perlengkapan yang memang dibutuhkan. Mereka tidak merasa perlu menarik perhatian semua orang.



Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan konsep secure self-esteem, yaitu rasa percaya diri yang berasal dari dalam diri, bukan dari pengakuan orang lain. Individu dengan harga diri yang stabil tidak membutuhkan validasi melalui simbol-simbol kemewahan.



Karena itu, mereka lebih fokus menikmati perjalanan daripada sibuk membuktikan status sosial.



2. Mereka Merencanakan Perjalanan dengan Sangat Matang



Salah satu ciri yang cukup menonjol adalah kebiasaan membuat perencanaan jauh sebelum hari keberangkatan.



Mereka biasanya telah memesan tiket lebih awal, memilih akomodasi berdasarkan kualitas pelayanan, mengetahui rute perjalanan, hingga memiliki alternatif apabila terjadi kendala.



Dalam psikologi kepribadian, perilaku ini berkaitan dengan sifat conscientiousness, yaitu kecenderungan seseorang untuk terorganisir, disiplin, dan berpikir jauh ke depan.



Orang dengan tingkat conscientiousness yang tinggi cenderung mengalami lebih sedikit stres selama perjalanan karena mereka telah mengantisipasi berbagai kemungkinan.



3. Mereka Menghargai Waktu, Baik Milik Sendiri Maupun Orang Lain



Datang lebih awal ke bandara, tidak membuat rombongan menunggu, serta mempersiapkan dokumen sebelum diminta merupakan kebiasaan yang sering ditemukan.



Bagi mereka, keterlambatan bukan sekadar masalah waktu, tetapi juga bentuk kurangnya rasa hormat terhadap orang lain.



Dalam psikologi sosial, sikap menghargai waktu menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dan memiliki orientasi jangka panjang. Individu seperti ini cenderung lebih sukses karena terbiasa memprioritaskan tanggung jawab dibanding kenyamanan sesaat.



Mereka memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat digantikan.



4. Mereka Bersikap Sopan kepada Semua Orang



Cara seseorang memperlakukan petugas hotel, pelayan restoran, pengemudi, atau staf kebersihan sering kali menjadi indikator karakter yang sesungguhnya.



Orang dari lingkungan kelas menengah ke atas yang memiliki pendidikan dan pengalaman sosial yang baik umumnya terbiasa mengucapkan terima kasih, meminta tolong dengan sopan, dan menghargai pekerjaan siapa pun.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai bagian dari kecerdasan emosional, yaitu kemampuan memahami emosi sendiri sekaligus menghargai perasaan orang lain.



Sikap hormat kepada semua orang juga memperlihatkan rasa aman terhadap identitas diri sehingga mereka tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi.



5. Mereka Tidak Mudah Panik Ketika Terjadi Masalah



Perjalanan sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Penerbangan bisa tertunda, koper bisa terlambat datang, atau cuaca berubah secara tiba-tiba.



Orang yang terbiasa menghadapi berbagai situasi cenderung tidak langsung bereaksi secara emosional.



Sebaliknya, mereka mencari solusi, berbicara dengan tenang kepada petugas, lalu mempertimbangkan pilihan terbaik.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengendalikan respons terhadap situasi yang menekan.



Mereka memahami bahwa kepanikan jarang membantu menyelesaikan masalah.



6. Mereka Lebih Senang Mengumpulkan Pengalaman daripada Sekadar Foto



Di era media sosial, tidak sedikit orang yang menghabiskan sebagian besar waktu perjalanan untuk membuat konten.



Sebaliknya, banyak orang yang benar-benar mapan justru lebih menikmati pengalaman secara langsung. Mereka mengamati budaya lokal, berbincang dengan penduduk setempat, mencicipi makanan khas, atau mempelajari sejarah tempat yang dikunjungi.



Foto tetap diambil, tetapi bukan menjadi tujuan utama perjalanan.



Psikologi positif menunjukkan bahwa pengalaman cenderung memberikan kebahagiaan yang lebih bertahan lama dibanding kepemilikan barang atau pencarian pengakuan sosial.



Karena itu, mereka lebih menghargai momen daripada sekadar jumlah unggahan di media sosial.



7. Mereka Tetap Rendah Hati dan Tidak Merasa Harus Membuktikan Apa Pun



Inilah kebiasaan yang paling sulit dipalsukan.



Orang yang benar-benar percaya diri dengan pencapaiannya biasanya tidak terus-menerus membicarakan harga tiket, hotel berbintang, maskapai yang digunakan, atau destinasi eksklusif yang mereka kunjungi.



Jika ada yang bertanya, mereka menjawab dengan santai. Namun mereka tidak merasa perlu menjadikan perjalanan sebagai alat untuk meningkatkan gengsi.



Dalam psikologi, perilaku ini menunjukkan adanya identitas diri yang kuat dan kebutuhan validasi eksternal yang rendah.



Mereka merasa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa mahal perjalanan yang dilakukan, melainkan oleh pengalaman, hubungan, dan kualitas pribadi yang dimiliki.



Penutup



Pada akhirnya, status sosial seseorang tidak selalu terlihat dari pakaian bermerek, koper mahal, atau tiket kelas premium. Justru kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti menghargai waktu, bersikap sopan kepada semua orang, mampu mengendalikan emosi, serta menikmati pengalaman tanpa haus pengakuan sering kali lebih mencerminkan karakter dan kematangan seseorang.



Psikologi menunjukkan bahwa perilaku tersebut lahir dari kombinasi antara pendidikan, pengalaman hidup, lingkungan, dan perkembangan kepribadian. Itulah sebabnya banyak orang dapat menebak latar belakang seseorang hanya dari cara mereka bersikap selama bepergian.



Pada akhirnya, karakter yang kuat akan selalu meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada simbol kemewahan apa pun. Sebab, yang benar-benar diingat orang bukanlah apa yang kita kenakan saat bepergian, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menghadapi setiap perjalanan dengan sikap yang dewasa.

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