Menurut Psikologi, Orang yang Makan Perlahan Kerap Memiliki 7 Karakteristik Ini

ilustrasi orang yang makan sendirian. (Freepik)
JawaPos.com - Cara seseorang menikmati makanan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan, tetapi juga dapat mencerminkan aspek tertentu dari kepribadiannya. Ada orang yang menghabiskan makanan dengan cepat, sementara yang lain memilih makan secara perlahan sambil benar-benar menikmati setiap suapan.
Dalam perspektif psikologi, kebiasaan makan perlahan sering dikaitkan dengan sikap yang lebih sadar terhadap momen yang sedang dijalani. Pola ini juga dipercaya berhubungan dengan sejumlah karakter yang mencerminkan ketenangan, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri.
Mengutip Geediting, berikut tujuh karakteristik yang disebut lebih sering ditemukan pada orang yang terbiasa makan dengan tempo yang lebih lambat.
1. Mereka penuh perhatian
Orang yang makan perlahan mendapatkan skor lebih tinggi dalam penilaian kesadaran penuh (mindfulness).
Mereka tidak hanya hadir selama makan, kesadaran ini meluas ke area lain dalam kehidupannya.
Mereka memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tanpa langsung bereaksi terhadapnya.
2. Mereka memiliki pengaturan emosi yang baik
Orang yang makan perlahan cenderung lebih pandai mengelola emosi.
Kemampuan untuk makan dengan tenang dan penuh kesadaran membutuhkan tingkat pengendalian diri tertentu.
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