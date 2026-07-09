Menurut Psikologi, Orang yang Sering Berjalan Cepat Memiliki 8 Karakteristik Ini

JawaPos.com - Cara seseorang berjalan ternyata dapat mencerminkan kebiasaan dan gaya kepribadian tertentu. Kecepatan langkah yang dilakukan secara alami disebut memiliki kaitan dengan beberapa aspek psikologis, mulai dari cara berpikir hingga pola seseorang dalam menjalani aktivitas.

Orang yang berjalan dengan cepat tidak selalu berarti sedang terburu-buru, gelisah, atau tidak sabar. Dalam beberapa pandangan psikologi, kebiasaan tersebut dapat menggambarkan karakter tertentu yang berkaitan dengan motivasi, energi, serta cara menghadapi lingkungan sekitar.

Mengutip Geediting, berikut delapan karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan berjalan cepat berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mereka termotivasi dari dalam diri sendiri

Orang yang berjalan cepat bergerak dengan kecepatan mereka sendiri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar.

Mereka tidak berjalan cepat untuk mengikuti atau menyesuaikan diri namun karena sesuatu di dalam diri disetel pada frekuensi tersebut.

Dorongan internal ini melampaui sekadar berjalan kaki.

2. Mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi

Langkah cepat itu sering kali menyembunyikan kecemasan yang terpendam, yang telah diubah menjadi energi produktif.