Hindari Mengonsumsi Teh Bersama 5 Jenis Makanan Ini untuk Menjaga Kesehatan Pencernaan, Apa Saja?

JawaPos.com - Teh menjadi salah satu minuman favorit yang banyak dinikmati oleh berbagai kalangan. Selain memiliki cita rasa yang beragam, minuman ini juga dikenal mengandung senyawa yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh, seperti membantu proses pencernaan dan mendukung metabolisme.

Tak jarang, teh disajikan sebagai pendamping makanan atau camilan. Namun, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan teh karena beberapa kombinasi dapat memengaruhi proses pencernaan maupun penyerapan zat gizi dalam tubuh.

Mengutip English Jagran, terdapat lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama teh karena berpotensi mengurangi penyerapan nutrisi serta menimbulkan rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan.

1. Makanan pedas

Makanan pedas seperti cabai dan saus pedas mungkin tampak menarik jika diminum bersama teh, tetapi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan.

Rempah-rempah yang mengandung capsaicin dapat mengiritasi lapisan lambung, di mana jika dikombinasikan dengan sifat asam teh, dapat menyebabkan mulas, gangguan pencernaan, atau kembung.

Selain itu, rasa pedas dapat mengalahkan rasa halus teh sehingga tidak dapat mengenali aroma lembut minuman tersebut.

2. Makanan manis

Makanan manis seperti kue kering, bolu, dan biskuit biasanya dikonsumsi bersama teh.