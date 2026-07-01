Aman untuk Pengidap Diabetes, Ini 5 Buah yang Punya Kandungan Gula Rendah

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Tahukah Anda bahwa konsumsi gula berlebih dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan?
Asupan makanan dan minuman tinggi gula diketahui dapat meningkatkan risiko penambahan berat badan, diabetes tipe 2, jerawat, serta berbagai masalah kesehatan lainnya.
Pada sebagian orang, konsumsi gula yang terlalu banyak juga dapat memicu rasa lelah, penurunan energi, hingga gangguan pada kondisi kulit.
Karena itu, penting untuk mulai mengontrol dan mengurangi asupan gula harian demi menjaga kesehatan tubuh.
Mengutip dari English Jagran, berikut lima buah dengan kandungan gula rendah yang dapat menjadi pilihan dalam pola makan sehat Anda.
1. Buah citrus
Buah citrus tidak hanya dikenal karena kandungan vitamin C tetapi juga rendah gula, yang menjadikannya pilihan tepat untuk diet sehat.
Buah citrus seperti lemon, nipis, jeruk dan lainnya mengandung vitamin C dan nutrisi penting lainnya dalam jumlah baik dan rendah gula.
2. Rasberi
Rasberi adalah buah lain yang rendah kalori dan kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas