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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.16 WIB

Aman untuk Pengidap Diabetes, Ini 5 Buah yang Punya Kandungan Gula Rendah

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tahukah Anda bahwa konsumsi gula berlebih dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan?

Asupan makanan dan minuman tinggi gula diketahui dapat meningkatkan risiko penambahan berat badan, diabetes tipe 2, jerawat, serta berbagai masalah kesehatan lainnya.

Pada sebagian orang, konsumsi gula yang terlalu banyak juga dapat memicu rasa lelah, penurunan energi, hingga gangguan pada kondisi kulit.

Karena itu, penting untuk mulai mengontrol dan mengurangi asupan gula harian demi menjaga kesehatan tubuh.

Mengutip dari English Jagran, berikut lima buah dengan kandungan gula rendah yang dapat menjadi pilihan dalam pola makan sehat Anda.

1. Buah citrus

Buah citrus tidak hanya dikenal karena kandungan vitamin C tetapi juga rendah gula, yang menjadikannya pilihan tepat untuk diet sehat.

Buah citrus seperti lemon, nipis, jeruk dan lainnya mengandung vitamin C dan nutrisi penting lainnya dalam jumlah baik dan rendah gula.

2. Rasberi

Rasberi adalah buah lain yang rendah kalori dan kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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