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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.55 WIB

5 Buah Ini Sangat Baik untuk Kesehatan Mata dan Penglihatan yang Lebih Baik, Apa Saja?

ilustrasi buah jeruk. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesehatan mata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pola hidup yang kurang sehat, tingkat stres, hingga penggunaan perangkat elektronik dalam waktu yang lama.

Karena itu, mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi penting menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga fungsi dan kesehatan mata.

Asupan vitamin, antioksidan, serta mineral yang cukup juga berperan dalam mendukung penglihatan sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin guna membantu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan kualitas penglihatan.

1. Buah beri

Buah beri seperti strawberry, blueberry, hingga raspberi merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan mata.

Buah beri mengandung banyak vitamin C, yang mendukung penglihatan lebih baik.

Juga, buah ini merupakan sumber vitamin dan mineral penting lainnya, yang sebagian besarnya ampuh untuk kesehatan mata.

2. Pepaya

Konsumsi pepaya bantu mencegah beberapa penyakit mata. Karena mengandung banyak vitamin A, C, dan E, yang dapat meningkatkan penglihatan, pepaya bermanfaat bagi mata.

Vitamin A sangat penting untuk kesehatan penglihatan. Mata harus menghasilkan pigmen tertentu agar retina berfungsi dengan baik.

3. Buah citrus

Buah citrus seperti jeruk, limau, dan lemon memiliki kandungan vitamin C yang tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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