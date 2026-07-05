5 Sifat Pria yang Disukai Perempuan Modern Hari Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi ketertarikan perempuan mengungkap bahwa sifat pria yang disukai perempuan modern jauh lebih beragam dari sekadar penampilan fisik semata.

Berbagai penelitian hubungan asmara berhasil mengidentifikasi daya tarik pria yang secara konsisten membuat perempuan merasa tertarik dan nyaman.

Psikologi ketertarikan perempuan menjelaskan bahwa daya tarik pria yang sesungguhnya sering kali berasal dari sifat-sifat yang tidak selalu disadari sebagai faktor penentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (5/7), berikut ma sifat pria yang disukai perempuan modern berdasarkan penelitian hubungan asmara yang mengungkap psikologi ketertarikan perempuan secara ilmiah.

1. Memiliki selera humor yang baik dan alami

Peneliti dari Universitas Northumbria menemukan bahwa selera humor seorang pria dipandang perempuan sebagai tanda kecerdasan intelektual dan sosial yang nyata.

Kristofor McCarty, kepala proyek penelitian tersebut, menyatakan bahwa perempuan secara alami merespons kecerdasan sosial sebagai faktor ketertarikan yang kuat.