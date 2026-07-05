Perempuan di Lumajang Ditemukan Tewas Tanpa Busana, Ternyata Dibunuh Kekasih Sendiri

JawaPos.com - Warga Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, digegerkan dengan jasad perempuan berinsial MTA, 22 tahun, yang ditemukan tanpa busana di kediamannya.

Ironisnya, pelaku bukan lah orang asing, melainkan kekasihnya sendiri berinsial AR, laki-laki, 18 tahun. Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Ari Nuzul Aulia mengatakan tragedi berdarah itu terjadi pada Jumat (3/7).

"Kurang dari 24 jam setelah kejadian, Satreskrim Polres Lumajang bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka saat berada di rumahnya," ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jember, Minggu (5/8).

Dari hasil penyidikan, AKP Ari Nuzul mengatakan kasus pembunuhan ini bermula pada Kamis (2/7) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban dan pelaku pergi bersama ke Kota Lumajang untuk makan malam.

Setelah selesai, pelaku mengantar korban pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor. Pelaku sempat masuk ke dalam rumah korban dan melakukan hubungan badan sebanyak dua kali.

Pertengkaran terjadi karena korban kesal melihat pelaku terus bermain telepon genggam dan mengabaikannya. Suasana semakin memanas setelah korban menghina orang tua pelaku hingga memancing emosi.

Dalam kondisi tersulut emosi, AR keluar rumah untuk mengambil sebatang kayu. Kemudian, ia kembali ke kamar dan memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban tersungkur di samping lemari.

"Saat jatuh, korban masih sempat berteriak dan meronta. Pelaku lalu membekap mulut korban dengan kain sprei dan gorden, lalu menjerat leher korban menggunakan celana jeans milik korban hingga meninggal dunia," imbuhnya.

Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti. Balok kayu yang digunakan memukul serta telepon genggam milik korban dibuang ke lokasi yang sulit dijangkau.