10 Kalimat Tanda Orang Toxic yang Menguras Energi dengan Kebiasaan Negatif Menurut Psikologi

Kalimat tanda orang toxic yang menguras energi dengan kebiasaan negatif menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi orang menguras energi menjelaskan bahwa kalimat tanda orang toxic sering terucap dalam percakapan kasual jauh sebelum dampak kebiasaan orang negatif terasa nyata.
Kebiasaan orang negatif yang terus-menerus menciptakan hubungan tidak sehat yang perlahan menguras energi emosional semua orang di sekitar mereka.
Psikologi orang menguras energi mengungkap bahwa pola bahasa tertentu adalah sinyal paling awal untuk mengenali seseorang yang berpotensi menciptakan hubungan tidak sehat.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (5/7), berikut sepuluh kalimat tanda orang toxic yang mencerminkan kebiasaan orang negatif dan secara psikologi menguras energi emosional orang-orang di sekitar mereka.
1. "Kenapa ini selalu terjadi padaku?"
Orang yang menguras energi cenderung menyesali diri sendiri ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan alih-alih mencari cara untuk bangkit dan bergerak maju.
Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur membantu seseorang merasakan lebih banyak emosi positif, dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan orang dengan pola pikir seperti ini.
Kebiasaan orang negatif seperti kasihan berlebihan pada diri sendiri perlahan membentuk pola pikir yang semakin sulit diubah tanpa kesadaran dan kemauan nyata.
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