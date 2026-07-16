8 Alasan Mengapa Anda Harus Melakukan Hal yang Menurutmu Tidak Bisa Kamu Lakukan Menurut Psikologi

seseorang yang melakukan hal yang dianggap tidak bisa dilakukan. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda berkata kepada diri sendiri, "Saya tidak mungkin bisa melakukan itu"? Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Rasa takut gagal, kurang percaya diri, atau pengalaman buruk di masa lalu sering membuat seseorang membatasi kemampuannya sendiri.



Menariknya, psikologi modern menunjukkan bahwa banyak batasan yang kita rasakan sebenarnya berasal dari pikiran, bukan dari kemampuan yang sesungguhnya. Otak manusia cenderung memilih zona nyaman karena dianggap lebih aman. Namun, justru ketika kita berani mencoba sesuatu yang terasa mustahil, otak mulai membangun kemampuan baru, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas potensi diri.



Dilansir dari Rabu (15/7), terdapat delapan alasan berdasarkan ilmu psikologi mengapa Anda perlu melakukan hal-hal yang selama ini Anda anggap tidak mungkin.



1. Otak Mampu Berubah Melalui Neuroplastisitas



Salah satu penemuan terbesar dalam psikologi dan ilmu saraf adalah konsep neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru sepanjang hidup.



Dulu banyak orang percaya bahwa kemampuan seseorang sudah tetap sejak lahir. Kini para peneliti mengetahui bahwa setiap kali Anda mempelajari keterampilan baru, mencoba tantangan baru, atau keluar dari zona nyaman, otak menciptakan jalur saraf yang lebih kuat.



Artinya, sesuatu yang hari ini terasa mustahil bisa menjadi hal yang biasa dilakukan beberapa bulan kemudian apabila terus dilatih.



Pelajaran psikologinya: kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa dikembangkan.



2. Kepercayaan Diri Dibangun dari Pengalaman, Bukan dari Pikiran



Banyak orang menunggu percaya diri sebelum bertindak. Padahal psikologi menunjukkan hal yang sebaliknya.



Albert Bandura menjelaskan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu menyelesaikan suatu tugas. Keyakinan ini bukan muncul karena berpikir positif semata, tetapi karena pengalaman berhasil menghadapi tantangan.



Semakin sering Anda mencoba sesuatu yang sulit, semakin besar keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi tantangan berikutnya.



Jadi, percaya diri bukanlah syarat untuk bertindak, melainkan hasil dari tindakan.



3. Keluar dari Zona Nyaman Membantu Pertumbuhan Mental



Zona nyaman memang membuat kita merasa aman, tetapi terlalu lama berada di dalamnya justru menghambat perkembangan.



Dalam psikologi, pertumbuhan terjadi ketika seseorang menghadapi tingkat tantangan yang sedikit lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki saat ini.



Ketika Anda belajar berbicara di depan umum, memulai bisnis, atau mencoba pekerjaan baru, Anda sedang melatih kemampuan adaptasi.



Semakin sering menghadapi tantangan, semakin kecil rasa takut yang muncul pada tantangan berikutnya.



4. Menghadapi Ketakutan Mengurangi Kecemasan



Salah satu teknik psikologi yang paling efektif untuk mengatasi rasa takut adalah exposure atau paparan bertahap.



Prinsipnya sederhana.



Semakin sering seseorang menghindari sesuatu yang ditakuti, semakin besar ketakutan tersebut berkembang.



Sebaliknya, ketika seseorang mulai menghadapi rasa takut sedikit demi sedikit, otak belajar bahwa situasi tersebut sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan.



Misalnya:



Takut berbicara di depan umum.

Takut ditolak.

Takut gagal.

Takut mencoba pekerjaan baru.



Semua ketakutan itu akan berkurang jika mulai dihadapi secara bertahap.



5. Kegagalan Membantu Otak Belajar Lebih Cepat



Banyak orang melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya.



Namun psikologi pembelajaran menunjukkan bahwa kesalahan justru mempercepat proses belajar.



Saat Anda gagal, otak melakukan evaluasi terhadap apa yang perlu diperbaiki. Proses inilah yang membuat seseorang berkembang jauh lebih cepat dibanding mereka yang hanya bermain aman.



Orang-orang sukses bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena mereka menggunakan kegagalan sebagai umpan balik.



6. Anda Akan Memiliki Growth Mindset



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan usaha.



Sebaliknya, fixed mindset membuat seseorang percaya bahwa kecerdasan atau bakat tidak dapat berubah.



Ketika Anda mencoba sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, Anda sedang melatih pola pikir berkembang.



Akibatnya Anda akan lebih mudah:



menerima kritik,

belajar dari kesalahan,

menikmati proses belajar,

terus berkembang.



Pola pikir inilah yang membedakan orang yang terus maju dengan mereka yang mudah menyerah.



7. Anda Menemukan Potensi yang Selama Ini Tersembunyi



Sering kali keterbatasan terbesar bukan berasal dari kemampuan, tetapi dari asumsi diri sendiri.



Banyak orang baru mengetahui bahwa mereka mampu:



menjadi pemimpin,

berbicara di depan banyak orang,

menulis buku,

membangun bisnis,

belajar bahasa asing,

berlari maraton,



setelah mereka benar-benar mencobanya.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai self-discovery, yaitu proses menemukan kemampuan melalui pengalaman langsung.



Anda tidak akan mengetahui seberapa besar potensi Anda jika tidak pernah memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mencobanya.



8. Penyesalan Karena Tidak Mencoba Lebih Menyakitkan daripada Gagal



Berbagai penelitian psikologi mengenai penyesalan menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, manusia lebih sering menyesali hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan dibanding kegagalan yang pernah mereka alami.



Kegagalan biasanya hanya menimbulkan rasa sakit sementara.



Sebaliknya, kesempatan yang tidak pernah dicoba dapat menjadi penyesalan bertahun-tahun.



Karena itu, lebih baik mencoba dan belajar daripada terus bertanya-tanya, "Bagaimana jika dulu saya berani?"



Kesimpulan



Rasa "tidak bisa" sering kali bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari cara otak melindungi kita dari ketidakpastian. Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan manusia berkembang melalui pengalaman, tantangan, dan keberanian untuk mencoba.



Setiap langkah kecil yang Anda ambil di luar zona nyaman akan membantu membangun kepercayaan diri, memperkuat otak, mengurangi rasa takut, dan membuka potensi yang selama ini tersembunyi.



Ingatlah bahwa hampir semua orang sukses pernah berada di titik di mana mereka merasa tidak mampu. Perbedaannya adalah mereka tetap melangkah meskipun merasa takut.



