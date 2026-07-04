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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.46 WIB

Selain Gorengan, 5 Makanan Ini Tak Boleh Dikonsumsi Bersamaan dengan Ikan

Ilustrasi ikan goreng yang biasanya meletup-letup jika digoreng. (Sumber: unsplash.com/id/@keeshasskitchen)

JawaPos.com – Ikan dikenal sebagai salah satu sumber makanan yang kaya manfaat, mulai dari menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, hingga membantu mengurangi peradangan.

Meski demikian, mengonsumsi ikan tetap perlu diperhatikan, terutama dalam kombinasi dengan makanan tertentu yang dapat memicu efek yang kurang baik bagi tubuh.

Beberapa jenis makanan jika dikonsumsi bersamaan dengan ikan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung dan rasa tidak nyaman.

Mengutip English Jagran, berikut lima makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan ikan untuk menghindari masalah kesehatan.

1. Makanan olahan atau gorengan

Memadukan ikan dengan makanan olahan atau gorengan dapat merusak manfaatnya bagi kesehatan.

Tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tersebut dapat merusak kesehatan kardiovaskular.

Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan.

2. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan dan polong-polongan juga tidak cocok untuk dipadukan dengan ikan karena keduanya mengandung banyak protein yang memicu gas, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan.

3. Kopi

Kopi tidak boleh dipadukan dengan ikan karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan.

Kafein dalam kopi juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan mengurangi manfaat asam lemak omega-3 pada ikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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