6 Buah Ini Efektif Mencegah Penyakit Ginjal, Apa Saja?

ilustrasi penyakit ginjal./pexels
JawaPos.com – Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mulai dari menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, hingga membantu menjaga kesehatan tulang.
Organ ini bekerja terus-menerus sehingga membutuhkan perawatan yang tepat agar fungsinya tetap optimal.
Berbagai faktor, seperti pola makan yang kurang sehat, dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan diabetes, dapat meningkatkan beban kerja ginjal serta mengganggu kemampuannya dalam menyaring racun.
Salah satu cara menjaga kesehatan ginjal adalah dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya nutrisi. Mengutip Times of India, berikut enam jenis buah yang dipercaya dapat membantu menurunkan risiko penyakit ginjal.
1. Blueberry
Di antara sekian banyak buah beri, blueberry berada di puncak daftar.
Buah ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang menjadikannya pilihan aman bagi siapa pun.
Antioksidan tersebut dapat mengurangi stres oksidatif atau peradangan pada jaringan ginjal sehingga memperlambat kerusakan atau menjaga struktur ginjal.
2. Cranberry
Cranberry telah dikenal luas mendukung kesehatan saluran kemih sehingga secara tidak langsung mendukung kesehatan ginjal.
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