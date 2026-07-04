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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.34 WIB

Pakai Cara Alami, 4 Tips Ini Efektif untuk Mengatasi Migrain

Ilustrasi orang mengalami migrain. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi Anda yang sering mengalami migrain parah, tidak perlu terlalu khawatir.

Ada beberapa cara alami yang dianggap cukup efektif untuk membantu meredakan migrain tanpa harus bergantung pada obat-obatan.

Meski migrain bisa terasa sangat mengganggu, sejumlah metode sederhana dapat dicoba di rumah untuk mengurangi gejalanya.

Mengutip English Jagran, berikut empat cara alami yang bisa membantu mengatasi migrain dengan lebih mudah.

1. Hidrasi

Tahukah Anda bahwa dehidrasi merupakan salah satu penyebab paling umum migrain?

Minum banyak air putih sepanjang hari dapat bantu mencegahnya.

2. Teh peppermint dan jahe

Pilihan lain yang menenangkan untuk mengatasi migrain adalah minum teh peppermint atau teh jahe.

Keduanya memiliki sifat antiradang yang bantu meredakan mual, di mana sering dikaitkan dengan migrain.

3. Istirahat yang cukup

Istirahat yang cukup merupakan cara efektif lain untuk mengatasi migrain.

Anda harus tidur selama 7–8 jam setiap malam karena hal ini bantu mencegah kelelahan dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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