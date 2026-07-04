Sering Lelah, Ini 4 Tips Atasi Kelelahan Mata Akibat Menatap Layar Terlalu Lama

JawaPos.com – Di era modern, penggunaan layar digital sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari.

Banyak orang menghabiskan waktu bekerja di depan laptop, menggunakan ponsel, atau menikmati hiburan melalui televisi.

Kebiasaan ini, jika dilakukan terus-menerus, dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai screen fatigue.

Kondisi tersebut ditandai dengan rasa tidak nyaman pada mata, sakit kepala, pandangan yang kabur, hingga kelelahan secara mental.

Meski umum terjadi, ada beberapa langkah yang terbukti dapat membantu mengurangi dampak screen fatigue sekaligus menjaga kesehatan mata.

Mengutip English Jagran, berikut beberapa cara efektif untuk mengatasinya.

1. Aturan 20-20-20

Aturan 20-20-20 berarti bahwa setiap 20 menit menatap layar, beristirahat selama 20 detik, dan lihatlah sesuatu yang berjarak sekitar 20 kaki.

Latihan mata ini bantu mengendurkan otot-otot cukup lama agar orang dapat pulih dan fokus.