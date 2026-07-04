11 Kebiasaan Orang Tidak Mudah Tersinggung Punya Ketahanan Mental yang Kuat Menurut Psikologi

Kebiasaan orang tidak mudah tersinggung punya ketahanan mental kuat menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi tidak mudah tersinggung menjelaskan bahwa kebiasaan orang tidak sensitif berlebihan selalu berakar dari ketahanan mental dan penerimaan diri yang dibangun secara sadar.
Orang yang tidak mudah tersinggung bukan berarti tidak peduli, melainkan memiliki pemahaman mendalam tentang batas antara mempertimbangkan dampak dan membiarkan setiap komentar melukai mereka.
Psikologi tidak mudah tersinggung menunjukkan bahwa ketahanan mental dan penerimaan diri yang kuat memungkinkan seseorang hidup autentik tanpa ketakutan berlebihan terhadap penilaian orang lain.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut sebelas kebiasaan orang dengan ketahanan mental dan penerimaan diri yang kuat yang membuat mereka secara psikologi tidak mudah tersinggung oleh hal-hal kecil.
1. Menerima diri sendiri tanpa membutuhkan persetujuan orang lain
Penelitian dalam Europe's Journal of Psychology mengidentifikasi tiga komponen penerimaan diri yaitu kesadaran diri, penerimaan diri, dan perilaku yang selaras dengan siapa diri seseorang.
Orang yang menerima dirinya hidup berdasarkan nilai-nilai sendiri dan tidak perlu membuktikan diri kepada siapa pun karena mereka sudah tahu siapa mereka.
2. Membangun lingkaran dukungan dengan orang yang benar-benar mengenal mereka
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