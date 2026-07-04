9 Kebiasaan Orang yang Tidak Tergesa-gesa untuk Hidup Lebih Tenang Menurut Psikologi

Kebiasaan orang yang tidak tergesa-gesa untuk hidup lebih tenang menurut psikologi / foto : Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa hurry sickness atau penyakit tergesa-gesa adalah fenomena nyata yang menyebar luas di masyarakat modern saat ini.
Orang yang tidak tergesa-gesa memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari dibandingkan kebanyakan orang lainnya.
Hidup tenang dan tidak terburu-buru ternyata membawa dampak nyata pada kesehatan fisik dan mental yang jarang disadari banyak orang.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut sembilan kebiasaan spesifik yang dilakukan orang yang tidak pernah tampak tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan mereka yang tenang.
1. Berjalan dengan langkah yang santai
Berjalan dengan kecepatan lebih lambat terbukti dapat menurunkan kadar kortisol dan mengurangi risiko demensia berdasarkan berbagai penelitian.
Langkah santai juga membantu menjernihkan pikiran dan memberi kesempatan untuk memperhatikan hal-hal menarik yang ada di sekitar.
Kebiasaan terburu-buru saat berjalan adalah salah satu tanda hurry sickness yang paling terlihat dalam keseharian orang modern.
2. Memberikan energi tubuh di pagi hari dengan tenang
Sarapan yang dinikmati dengan tenang di rumah alih-alih terburu-buru di perjalanan adalah kebiasaan yang membedakan orang santai dari yang lainnya.
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