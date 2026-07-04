7 Kebiasaan Halus yang Cepat Menunjukkan Seseorang Lebih Pintar daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam psikologi, kecerdasan tidak selalu tampak dari nilai IQ, gelar akademik, atau cara seseorang berbicara dengan istilah rumit.

Banyak penelitian justru menunjukkan bahwa orang yang benar-benar cerdas sering terlihat “biasa saja” di permukaan, tetapi menunjukkan pola perilaku yang konsisten, halus, dan mudah terlewatkan.

Kecerdasan di sini mencakup beberapa bentuk: kecerdasan kognitif, emosional, sosial, hingga metakognisi (kemampuan berpikir tentang cara berpikir sendiri).

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat tujuh kebiasaan halus yang sering menjadi indikator seseorang lebih pintar daripada yang mereka tampilkan.

1. Mereka Lebih Sering Bertanya daripada Menjawab Cepat

Orang yang terlihat cerdas sering tidak terburu-buru memberikan jawaban. Sebaliknya, mereka mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, bukan sekadar klarifikasi permukaan.

Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan need for cognition, yaitu kecenderungan menikmati proses berpikir mendalam.

Alih-alih langsung menyimpulkan, mereka cenderung:

Menggali konteks

Menanyakan alasan di balik suatu pendapat

Memeriksa asumsi yang tersembunyi