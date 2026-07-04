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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.49 WIB

7 Kebiasaan Halus yang Cepat Menunjukkan Seseorang Lebih Pintar daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi

seseorang yang lebih sering bertanya./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang lebih sering bertanya./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Dalam psikologi, kecerdasan tidak selalu tampak dari nilai IQ, gelar akademik, atau cara seseorang berbicara dengan istilah rumit.

Banyak penelitian justru menunjukkan bahwa orang yang benar-benar cerdas sering terlihat “biasa saja” di permukaan, tetapi menunjukkan pola perilaku yang konsisten, halus, dan mudah terlewatkan.

Kecerdasan di sini mencakup beberapa bentuk: kecerdasan kognitif, emosional, sosial, hingga metakognisi (kemampuan berpikir tentang cara berpikir sendiri).

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat tujuh kebiasaan halus yang sering menjadi indikator seseorang lebih pintar daripada yang mereka tampilkan.

1. Mereka Lebih Sering Bertanya daripada Menjawab Cepat

Orang yang terlihat cerdas sering tidak terburu-buru memberikan jawaban. Sebaliknya, mereka mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, bukan sekadar klarifikasi permukaan.

Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan need for cognition, yaitu kecenderungan menikmati proses berpikir mendalam.

Alih-alih langsung menyimpulkan, mereka cenderung:

Menggali konteks
Menanyakan alasan di balik suatu pendapat
Memeriksa asumsi yang tersembunyi

Hal ini membuat mereka tampak “tenang” atau bahkan “lambat”, padahal sebenarnya mereka sedang mengumpulkan data mental lebih banyak sebelum berbicara.

Editor: Hanny Suwindari
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