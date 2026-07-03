Makan Jadi Lancar, Ini 5 Tips yang Ampuh Atasi Sariawan di Lidah

JawaPos.com – Sariawan yang muncul di lidah dapat menimbulkan rasa nyeri sehingga mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari makan, minum, hingga berbicara. Meski umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sering kali membuat penderitanya merasa tidak nyaman.

Sariawan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti stres, efek samping obat tertentu, luka akibat tergigit, perubahan hormon selama kehamilan, hingga penyakit tertentu seperti diabetes. Selain itu, infeksi jamur pada rongga mulut atau oral thrush juga dapat menyebabkan munculnya keluhan yang serupa.

Pada umumnya, sariawan di lidah akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar dua minggu. Namun, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan gejala sekaligus mempercepat proses penyembuhan.

Mengacu pada informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat membantu mengatasi sariawan di lidah dengan lebih cepat.

1. Berkumur dengan Air Garam

Cara pertama untuk atasi sariawan di lidah, yaitu berkumur dengan menggunakan air garam yang dapat membuat sariawan di lidah lebih cepat sembuh.

Hal ini berkat kandungan antiseptic di dalam air garam. Untuk mendapatkan manfaat air garam, kamu cukup melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam air hangat. Lalu gunakan larutan tersebut untuk berkumur selama 1-2 menit.

2. Perbanyak Minum Air Putih

Selanjutnya yaitu kamu dapat memperbanyak konsumsi air putih setidaknya 8 gelas sehari agar sariawan yang ada di lidah cepat sembuh dan rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dapat mereda.