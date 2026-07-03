Bisa Diterapkan, Ini 7 Tips Kebiasaan Malam Agar tetap Langsing di Usia Lanjut Menurut Psikologi

rahasia kebiasaan malam agar tetap langsing di usia lanjut menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kebiasaan yang dilakukan pada malam hari disebut memiliki pengaruh terhadap kondisi tubuh, termasuk dalam menjaga berat badan tetap ideal hingga usia lanjut. Rutinitas sebelum tidur dianggap berperan dalam mendukung keseimbangan metabolisme dan kesehatan secara keseluruhan.
Psikologi menilai bahwa pola hidup malam hari yang teratur dapat membantu menjaga kualitas tidur, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi fisik jangka panjang. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang sehat di malam hari berpotensi memengaruhi stabilitas berat badan.
Oleh karena itu, disiplin dalam menjaga rutinitas malam menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tubuh tetap sehat dan proporsional.
Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan malam yang disebut dapat membantu menjaga tubuh tetap langsing hingga usia lanjut menurut psikologi.
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1. Makan dengan penuh kesadaran
Makan bukan sekadar aktivitas mengisi perut, melainkan proses penting yang melibatkan seluruh kesadaran dan perhatian terhadap makanan.
Kebiasaan makan dengan penuh kesadaran mengharuskan kamu untuk benar-benar fokus pada setiap aspek makanan yang dikonsumsi, mulai dari aroma, rasa, tekstur, hingga proses mengunyah dan menelan.
Pendekatan ini membantu tubuh mengenali sinyal kenyang dengan lebih baik, sehingga kamu dapat berhenti makan ketika tubuh sudah merasa cukup.
Ketika makan dilakukan dengan penuh perhatian, tingkat kepuasan setelah makan akan meningkat secara signifikan dibandingkan makan sambil melakukan aktivitas lain.
Rasa puas yang didapat dari makan dengan kesadaran penuh akan mengurangi keinginan untuk ngemil di malam hari.
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