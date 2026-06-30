5 Tips Kurangi Kerutan di Wajah agar Terhindar dari Penuaan Kulit

JawaPos.com - Penuaan merupakan bagian alami dari kehidupan yang membawa berbagai perubahan pada kondisi kulit, termasuk munculnya kerutan dan garis-garis halus di area wajah.

Perubahan tersebut sering kali memengaruhi rasa percaya diri sebagian orang karena dianggap mengurangi penampilan.

Meskipun demikian, tanda-tanda penuaan tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dengan perawatan kulit yang tepat dan dilakukan secara rutin.

Dilansir dari Thedailyjagran, ada lima langkah yang dapat diterapkan untuk membantu menyamarkan kerutan sekaligus memperlambat proses penuaan pada kulit wajah.

1. Jaga kelembapan

Menjaga kulit tetap lembap merupakan cara sederhana namun efektif untuk mengurangi kerutan di wajah.

Pelembap alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan madu bantu mengunci kelembapan, menyamarkan garis-garis halus dan kerutan.

Melembabkan kulit secara teratur dengan bahan-bahan alami ini dapat membuat kulit Anda tampak lebih halus.

2. Pijat wajah