Sering Tidur dengan Rambut Basah? Ini 4 Masalah yang Bakal Terjadi

ILUSTRASI. Ketika tidur dengan rambut basah. (Pink Villa)
JawaPos.com - Bagi banyak orang, mandi sebelum tidur menjadi cara untuk menghilangkan penat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.
Namun, karena waktu yang sudah larut atau tubuh terasa sangat lelah, tidak sedikit yang langsung beristirahat tanpa menunggu rambut benar-benar kering.
Kebiasaan tidur dengan rambut yang masih basah ternyata dapat berdampak pada kesehatan rambut dan kulit kepala.
Kelembapan yang bertahan terlalu lama berisiko membuat rambut lebih rapuh, mudah patah, bercabang, serta kusut akibat lapisan kutikula yang terangkat.
Selain itu, kondisi kulit kepala yang terus lembap juga dapat memicu berbagai gangguan yang tidak diinginkan.
Mengutip English Jagran, berikut empat masalah yang berpotensi terjadi apabila Anda tidur dalam keadaan rambut masih basah.
1. Kerapuhan
Rambut basah lebih rapuh daripada rambut kering.
Terjadi gesekan terus-menerus antara rambut dan permukaan tempat Anda tidur.
Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak rambut patah daripada yang Anda bayangkan.
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