Tips Tidur Nyenyak Saat Cuaca Bediding, Bebas Kedinginan dan Bikin Tidur Malam Anda Makin Pulas

JawaPos.com - Bediding pada umumnya akan terasa lebih ekstrim saat malam hari. Terutama di beberapa wilayah di Indonesia, suhu yang turun drastis saat musim bediding bisa menjadi lebih menantang.

Terutama ketika waktu beristirahat di malam hari. Udara malam yang dingin dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh menjadi kurang nyaman.

Bahkan suhu dingin dapat menyebabkan keluhan seperti meriang, flu dan masuk angin.

Jika anda belakangan merasa kesulitan beristirahat karena udara yang semakin dingin akibat musim bedding, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu anda menjaga tubuh tetap hangat selama beristirahat.

Berdasarkan informasi yang kami rangkuman dari laman rukita.co dan idomunculstore.com pada (9/7) berikut cara tidur nyenyak saat musim bediding.

Pakai baju tebal

Saat cuaca bedding suhu akan terasa lebih dingin. Solusinya anda dapat mengenakan tebal seperti sweater, syal, jaket, atau baju berlengan panjang, serta celana panjang. dapat anda kenakan saat suhu dingin bediding. Baju tebal berlapis dapat menjadi jika suhu terasa sangat dingin, gunakan pakaian berlapis karena pakaian tersebut dapat berperan sebagai penangkap panas tubuh, sehingga anda tidak mudah kedinginan dan suhu tubuh bisa terjaga dengan optimal selama beraktivitas.

Minum teh hangat sebelum tidur

Minum-minuman hangat sebelum tidur dapat membuat suhu tubuh menjadi stabil dan hangat. Anda dapat mengkonsumsi memilih teh hangat, air putih hangat, ataupun wedang tradisional. Selain menghangatkan, minuman tersebut dapat membuat tidur anda lebih pulas ataupun rileks.

Mandi air hangat sebelum tidur

Mandi air hangat sebelum tidur dapat memberikan banyak manfaat bagi anda. Mandi air hangat dapat memberikan efek hydro-immersion alami yang mampu meningkatkan suhu tubuh secara bertahap, sehingga suhu tubuh bisa meningkat secara optimal, aliran menjadi lancar, serta tekanan darah jadi lebih stabil yang dapat membantu anda lebih mudah tertidur dan memperoleh waktu istirahat yang optimal tanpa khawatir kedinginan.

Ubah arah kipas angin

Cara ini mungkin terdengar cukup unik, tapi mengubah arah kipas angin ternyata dapat membantu ruangan terasa lebih hangat saat bediding.