Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.27 WIB

Bisa Timbulkan Gangguan Kesehatan, 5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Apabila Dikonsumsi Bersama Ikan

Ilustrasi Ikan bakar (Freepik)

JawaPos.com – Ikan dikenal sebagai sumber makanan yang kaya nutrisi, mulai dari protein berkualitas tinggi, asam lemak omega-3, hingga berbagai vitamin dan mineral penting.

Walaupun sangat baik untuk pola makan seimbang, ikan tidak selalu cocok dikombinasikan dengan semua jenis makanan, karena dapat menimbulkan efek yang kurang nyaman bagi tubuh.

Jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tertentu, kombinasi ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung atau rasa tidak enak di perut.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dimakan bersamaan dengan ikan untuk menghindari potensi masalah kesehatan.

1. Produk susu

Produk olahan susu tidak boleh dipadukan dengan ikan karena dapat memicu masalah pencernaan seperti kembung, sakit perut, dan rasa tidak nyaman.

Kombinasi ini juga dapat menyebabkan infeksi kulit dan alergi karena kandungan protein dan senyawa tinggi dalam susu dan ikan dapat memengaruhi pencernaan.

2. Buah citrus

Buah citrus tidak boleh dipadukan dengan ikan karena asam dalam buah ini dapat bereaksi dengan protein dalam ikan sehingga menghasilkan rasa atau tekstur tidak enak.

Kombinasi ini juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Keasaman dapat mengubah profil rasa dan berpotensi menyebabkan masalah perut.

3. Makanan olahan atau gorengan

Memadukan ikan dengan makanan olahan atau gorengan dapat merusak manfaatnya bagi kesehatan.

Tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan ini dapat merusak kesehatan kardiovaskular.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Makanan Ini Baik untuk Tingkatkan Kekuatan Otak, Daya Ingat, dan Konsentrasi - Image
Lifestyle

5 Makanan Ini Baik untuk Tingkatkan Kekuatan Otak, Daya Ingat, dan Konsentrasi

Rabu, 1 Juli 2026 | 23.08 WIB

5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Bersama Susu, Salah Satunya Pisang! - Image
Lifestyle

5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Bersama Susu, Salah Satunya Pisang!

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.32 WIB

Resep Donat Labu Ala Baking Class yang Super Empuk dengan Isian Cream Lumer, Cocok untuk Jualan Maupun Sajian Istimewa di Rumah - Image
Kuliner

Resep Donat Labu Ala Baking Class yang Super Empuk dengan Isian Cream Lumer, Cocok untuk Jualan Maupun Sajian Istimewa di Rumah

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore