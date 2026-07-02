Sering Dikonsumsi, 5 Makanan Ini Ternyata Jadi Penyebab Rambut Rontok

JawaPos.com - Banyak orang sudah mencoba berbagai produk perawatan rambut, mulai dari minyak rambut, serum, sampo, hingga kondisioner yang harganya tidak murah. Namun, masalah kerontokan rambut sering kali tetap tidak berkurang.

Dalam kondisi seperti ini, penyebabnya mungkin perlu ditelusuri lebih jauh, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh, khususnya pola makan sehari-hari.

Asupan makanan ternyata memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan rambut. Beberapa jenis makanan justru dapat memperburuk kerontokan jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak seimbang.

Mengutip Times of India, berikut lima jenis makanan yang diduga dapat menjadi faktor tersembunyi penyebab rambut rontok

1. Karbohidrat olahan dan camilan manis

Semua karbohidrat olahan dalam makanan Anda, seperti roti, biskuit, dan kue menghalangi Anda untuk mendapatkan rambut yang sehat.

Selain itu, camilan manis seperti sereal dan dessert yang diberi pemanis juga berkontribusi pada kerontokan rambut.

Konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan peradangan, yang memperburuk kerontokan rambut pada wanita.

2. Makanan yang digoreng