Cepat Kering dan Tidak Apek, Ini 6 Tips Efektif Mengeringkan Pakaian di Dalam Ruangan

JawaPos.com - Musim hujan sering kali membuat proses mengeringkan pakaian menjadi lebih sulit, terutama jika harus dilakukan di dalam rumah.

Kondisi udara yang lembap, suhu yang lebih dingin, serta minimnya paparan sinar matahari menyebabkan pakaian membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar kering.

Akibatnya, pakaian yang terlalu lama dalam keadaan lembap berisiko menimbulkan bau apek karena sirkulasi udara yang kurang optimal.

Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mempercepat proses pengeringan sekaligus menjaga pakaian tetap segar dan nyaman digunakan.

Mengutip English Jagran, berikut enam tips efektif untuk mengeringkan pakaian di dalam ruangan selama musim hujan.

1. Gunakan kipas angin

Meskipun kipas angin jarang digunakan selama musim hujan, aliran udara yang sedikit dapat mempercepat proses pengeringan secara signifikan.

Anda juga dapat meletakkan kipas meja menghadap pakaian.

Menyalakan kipas angin dengan kecepatan rendah semalaman akan bantu mengurangi kelembapan dan mengeringkan pakaian jauh lebih cepat.