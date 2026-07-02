Cepat Kering dan Tidak Apek, Ini 6 Tips Efektif Mengeringkan Pakaian di Dalam Ruangan

ilustrasi orang yang jemur pakaian di dalam ruangan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Musim hujan sering kali membuat proses mengeringkan pakaian menjadi lebih sulit, terutama jika harus dilakukan di dalam rumah.
Kondisi udara yang lembap, suhu yang lebih dingin, serta minimnya paparan sinar matahari menyebabkan pakaian membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar kering.
Akibatnya, pakaian yang terlalu lama dalam keadaan lembap berisiko menimbulkan bau apek karena sirkulasi udara yang kurang optimal.
Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mempercepat proses pengeringan sekaligus menjaga pakaian tetap segar dan nyaman digunakan.
Mengutip English Jagran, berikut enam tips efektif untuk mengeringkan pakaian di dalam ruangan selama musim hujan.
1. Gunakan kipas angin
Meskipun kipas angin jarang digunakan selama musim hujan, aliran udara yang sedikit dapat mempercepat proses pengeringan secara signifikan.
Anda juga dapat meletakkan kipas meja menghadap pakaian.
Menyalakan kipas angin dengan kecepatan rendah semalaman akan bantu mengurangi kelembapan dan mengeringkan pakaian jauh lebih cepat.
2. Buang kelebihan air agar cepat kering
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan