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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.01 WIB

7 Tempat Piknik di Surabaya yang Cocok untuk Liburan Sekolah, Sudah Coba yang Mana?

Tempat piknik di Surabaya jadi pilihan wisata alam favorit saat liburan sekolah../Magnific/ freepik - Image

Tempat piknik di Surabaya jadi pilihan wisata alam favorit saat liburan sekolah../Magnific/ freepik

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan dengan gedung tinggi di berbagai sudutnya.

Namun di balik itu, Kota Pahlawan menyimpan banyak tempat piknik di Surabaya yang asri dan menyejukkan.

Beragam tempat ini cocok dijadikan destinasi wisata alam saat momen liburan sekolah tiba.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Selasa (23/5), berikut tujuh tempat piknik di Surabaya yang sayang untuk dilewatkan.

1. Hutan Kota Pakal

Hutan Kota Pakal memiliki luas sekitar 6 hingga 6,5 hektar dengan puluhan jenis tanaman rindang di dalamnya.

Tempat ini berfungsi sebagai filter udara sekaligus paru-paru bagi wilayah Surabaya yang padat.

Di dalamnya terdapat danau buatan, jembatan bambu estetik, serta area budidaya ikan dan udang.

Lokasinya di Kecamatan Pakal, buka pukul 6 pagi hingga 5 sore dengan tiket masuk Rp2.000 per orang.

2. Hutan Bambu Keputih

Editor: Hanny Suwindari
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