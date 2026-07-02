8 Kebiasaan Perempuan yang Tumbuh Dituntut Selalu Sopan dan Terjebak People Pleasing Menurut Psikologi

Kebiasaan perempuan dituntut selalu sopan dan terjebak people pleasing menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Banyak perempuan dibesarkan dengan tuntutan untuk selalu bersikap sopan dan menyenangkan orang di sekitarnya sejak kecil.
Psikologi menjelaskan bahwa pola asuh seperti ini sering melahirkan kecenderungan people pleasing yang terbawa hingga dewasa.
Kebiasaan-kebiasaan ini tidak selalu terlihat jelas, namun sangat konsisten muncul dalam keseharian perempuan yang mengalaminya.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (2/6), berikut delapan kebiasaan yang menjadi tanda nyata seorang perempuan tumbuh dengan ekspektasi untuk selalu bersikap baik dan sopan.
1. Terus-menerus meminta maaf
Perempuan yang dibesarkan dengan tuntutan sopan sering meminta maaf bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana.
Bertanya, menyampaikan pendapat, atau sekadar mengekspresikan emosi pun bisa memicu permintaan maaf yang tidak perlu.
Sejak kecil, mereka belajar bahwa menarik perhatian pada diri sendiri adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
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