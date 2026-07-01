5 Makanan Ini Baik untuk Tingkatkan Kekuatan Otak, Daya Ingat, dan Konsentrasi

ilustrasi orang makan cokelat hitam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Penurunan fungsi kognitif merupakan bagian yang wajar dari proses penuaan, namun menjaga kekuatan kognitif tetap optimal dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas hidup.
Fungsi kognitif yang baik juga diketahui dapat membantu menurunkan risiko gangguan kesehatan terkait usia, seperti demensia dan Alzheimer.
Sebaliknya, penurunan kemampuan kognitif dapat memengaruhi kesejahteraan secara menyeluruh, termasuk menurunnya kualitas hidup serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.
Mengutip dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang dapat membantu meningkatkan daya kerja otak, daya ingat, serta konsentrasi.
1. Kacang kenari
Kaya akan asam lemak omega-3 dan antioksidan, kacang kenari merupakan makanan yang baik untuk meningkatkan kekuatan otak.
Nutrisi ini mendukung fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan keterampilan memecahkan masalah.
Mengonsumsi kacang kenari secara teratur terbukti dapat meningkatkan kekuatan otak, mendorong penuaan otak yang lebih sehat, dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif.
2. Buah beri
Buah beri merupakan sumber antioksidan dan flavonoid kaya yang juga meningkatkan fungsi kognitif dan memaksimalkan kekuatan otak.
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