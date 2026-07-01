9 Ucapan Kejam Pria Toxic yang Mengandung Gaslighting Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pria toxic sering melontarkan ucapan kejam tanpa rasa bersalah maupun pertimbangan terhadap perasaan orang lain.

Psikologi mengungkap bahwa di balik kata-kata ini sering tersembunyi pola gaslighting yang dirancang untuk mengontrol pasangan.

Ucapan yang tampak sepele bisa menjadi alat manipulasi yang merusak kepercayaan diri korban secara perlahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sembilan ucapan kejam yang sering diucapkan pria toxic tanpa berpikir dua kali tentang dampaknya.

1. "Kamu terlihat konyol"

Ucapan yang tampak bercanda ini sebenarnya senjata untuk menanamkan rasa malu pada pasangan.

Meremehkan kebahagiaan orang lain adalah cara melindungi ego yang rapuh dari rasa cemburu tersembunyi.