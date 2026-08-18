6 Buku Terlaris yang Mungkin Tidak Direkomendasikan bagi Pembaca dengan Trauma Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada buku-buku yang dipuji sebagai karya luar biasa, masuk daftar bestseller, dibaca jutaan orang, bahkan berkali-kali direkomendasikan sebagai bacaan yang “wajib”. Namun, bagi seseorang yang pernah mengalami trauma, buku yang sama bisa memberikan pengalaman yang sangat berbeda.

Bukan karena bukunya buruk.

Justru sebaliknya, beberapa buku dalam daftar ini sangat kuat karena mampu menggambarkan penderitaan manusia dengan intens. Masalahnya, intensitas tersebut juga dapat menjadi pemicu ingatan, emosi, atau respons tubuh yang berkaitan dengan pengalaman traumatis pada sebagian pembaca.

Dalam psikologi, trauma reminder atau trigger dapat berupa berbagai hal yang mengingatkan seseorang pada pengalaman traumatis. Pemicu tidak harus identik dengan kejadian asli. Suara, tempat, situasi, tema, bahkan kemiripan yang samar dengan pengalaman sebelumnya dapat memunculkan reaksi emosional yang kuat.

Karena itu, istilah “tidak direkomendasikan” dalam artikel ini bukan berarti psikolog melarang orang dengan trauma membaca buku-buku tersebut. Tidak ada aturan universal bahwa seseorang dengan trauma harus menghindari judul tertentu.

Yang lebih tepat adalah: buku-buku ini mungkin membutuhkan pertimbangan lebih, terutama apabila tema di dalamnya berdekatan dengan pengalaman traumatis pembacanya.

Bahkan, menghindari semua hal yang mengingatkan pada trauma juga bukan selalu solusi jangka panjang. Dalam PTSD, penghindaran yang menjadi strategi utama dapat mempertahankan atau memperburuk gejala, sementara terapi dapat menggunakan paparan yang terstruktur dan aman untuk membantu seseorang menghadapi pengingat traumatis secara bertahap.

Dengan konteks tersebut, berikut enam buku populer yang sebaiknya dibaca dengan memperhatikan content warning dan kondisi emosional diri sendiri.

1. The Kite Runner — Khaled Hosseini