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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.54 WIB

Merasa Memiliki Sifat Red Flags pada Diri Sendiri? Lakukan 6 Cara Ini untuk Mengungkapnya

seseorang yang memiliki sifat red flags./Magnific/dotshock - Image

seseorang yang memiliki sifat red flags./Magnific/dotshock

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa khawatir bahwa sebenarnya ada sesuatu dalam diri Anda yang bisa membuat hubungan dengan orang lain menjadi tidak sehat?

Mungkin Anda mudah tersinggung ketika mendapat kritik. Mungkin Anda sering ingin mengontrol pasangan, sulit meminta maaf, terlalu membutuhkan perhatian, atau justru memilih diam ketika sedang marah. Pada awalnya, perilaku seperti ini mungkin terlihat sebagai hal kecil.

Namun, jika terus berulang dan mulai memengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja, perilaku tersebut layak untuk diperhatikan.

Istilah red flags sering digunakan untuk menggambarkan tanda-tanda perilaku atau pola hubungan yang berpotensi tidak sehat. Namun, penting untuk memahami bahwa memiliki satu atau dua perilaku yang kurang baik tidak otomatis berarti seseorang adalah orang yang buruk atau toxic.

Manusia bisa bersikap defensif, egois, cemburu, atau marah pada situasi tertentu. Yang lebih penting adalah melihat pola, seberapa sering perilaku tersebut muncul, bagaimana dampaknya terhadap orang lain, dan apakah kita bersedia bertanggung jawab serta memperbaikinya.

Menariknya, salah satu langkah paling sulit dalam proses ini justru bukan menemukan kesalahan orang lain, melainkan berani melihat diri sendiri dengan jujur.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), jika Anda mulai bertanya, "Jangan-jangan selama ini saya juga memiliki red flags?", enam cara berikut dapat membantu Anda melakukan refleksi diri dengan lebih objektif.

1. Perhatikan bagaimana Anda bereaksi ketika mendapat kritik

Salah satu cara sederhana untuk mengenali sisi diri yang mungkin perlu diperbaiki adalah memperhatikan reaksi ketika seseorang memberikan kritik.

Coba ingat kembali situasi ketika pasangan, teman, orang tua, atau rekan kerja mengatakan bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah.

Editor: Hanny Suwindari
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