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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.08 WIB

8 Ucapan Orang yang Ingin Dicintai Tapi Justru Menjauhkan Orang Lain Menurut Psikologi

Ucapan orang yang ingin dicintai tapi justru menjauhkan orang lain menurut psikologi / foto : Magnific/magnific - Image

Ucapan orang yang ingin dicintai tapi justru menjauhkan orang lain menurut psikologi / foto : Magnific/magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa mendorong orang lain menjauh sering kali menjadi mekanisme pertahanan diri yang terbentuk sejak lama.

Sikap ini muncul dari pengalaman masa kecil atau hubungan menyakitkan di masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh.

Rasa takut menjadi rentan membuat seseorang menjaga jarak meski sebenarnya sangat menginginkan kedekatan dengan orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), berikut delapan kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang yang ingin dicintai namun justru menjauhkan orang lain.

1. "Aku baik-baik saja sendirian"

Kemandirian berlebihan sering menjadi mekanisme pertahanan bagi orang yang diajarkan bahwa sendirian adalah tempat teraman.

Mereka pernah dikecewakan oleh orang yang seharusnya bisa dipercaya di masa lalunya.

Berpegang pada kendali dan waktu sendiri menjadi cara sistem saraf mereka mengatasi luka tersebut.

Kemandirian ini menjadi perisai pelindung meski sebenarnya mereka merasa kesepian di baliknya.

2. "Aku tidak ingin merepotkan siapa pun"

Editor: Setyo Adi Nugroho
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