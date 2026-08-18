8 Ucapan Orang yang Ingin Dicintai Tapi Justru Menjauhkan Orang Lain Menurut Psikologi

Ucapan orang yang ingin dicintai tapi justru menjauhkan orang lain menurut psikologi / foto : Magnific/magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa mendorong orang lain menjauh sering kali menjadi mekanisme pertahanan diri yang terbentuk sejak lama.
Sikap ini muncul dari pengalaman masa kecil atau hubungan menyakitkan di masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh.
Rasa takut menjadi rentan membuat seseorang menjaga jarak meski sebenarnya sangat menginginkan kedekatan dengan orang lain.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), berikut delapan kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang yang ingin dicintai namun justru menjauhkan orang lain.
Baca Juga:6 Ucapan Orang Tua yang Jadi Penyebab Perempuan Tumbuh Merasa Menjadi Beban Menurut Psikologi
1. "Aku baik-baik saja sendirian"
Kemandirian berlebihan sering menjadi mekanisme pertahanan bagi orang yang diajarkan bahwa sendirian adalah tempat teraman.
Mereka pernah dikecewakan oleh orang yang seharusnya bisa dipercaya di masa lalunya.
Berpegang pada kendali dan waktu sendiri menjadi cara sistem saraf mereka mengatasi luka tersebut.
Kemandirian ini menjadi perisai pelindung meski sebenarnya mereka merasa kesepian di baliknya.
2. "Aku tidak ingin merepotkan siapa pun"
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!