7 Tips Mengisi Libur Sekolah Anak agar Seru, Edukatif, dan Tidak Membosankan

JawaPos.com - Libur sekolah tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau menghabiskan banyak biaya. Yang terpenting, anak tetap mendapatkan pengalaman baru, waktu berkualitas bersama keluarga, dan aktivitas yang mendukung tumbuh kembangnya.

Masa libur sekolah menjadi momen yang dinanti banyak keluarga karena memberi kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Tak heran jika periode ini juga identik dengan meningkatnya aktivitas wisata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 1,2 miliar perjalanan pada 2025, naik 17,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, liburan yang berkesan tidak selalu identik dengan bepergian.

Banyak aktivitas sederhana yang justru dapat mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus membantu mereka belajar melalui pengalaman baru. Lalu, bagaimana cara mengisi libur sekolah agar tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan orang tua.

1. Ajak anak menjelajahi tempat baru Jika memiliki waktu dan anggaran, manfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi tempat wisata, taman kota, museum, kebun binatang, atau destinasi edukasi lainnya. Pengalaman baru dapat memperluas wawasan anak sekaligus menjadi sarana belajar di luar ruang kelas.

2. Ciptakan aktivitas seru di rumah Bagi keluarga yang memilih menghabiskan liburan di rumah, orang tua tetap bisa membuat suasana menyenangkan. Misalnya dengan membaca buku bersama, membuat prakarya, memasak, berkebun, atau bermain permainan keluarga yang melibatkan seluruh anggota rumah.

3. Pilih permainan yang melatih kreativitas Liburan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Sebagai gantinya, sediakan puzzle, permainan sensorik, board game, atau buku aktivitas yang dapat melatih kreativitas, kemampuan motorik, hingga kemampuan memecahkan masalah.

4. Beri kesempatan anak mencoba hobi baru Menggambar, melukis, bermain musik, membuat kerajinan tangan, hingga belajar memasak bisa menjadi aktivitas baru yang membuat liburan lebih berkesan. Orang tua juga dapat menemukan minat dan bakat anak melalui kegiatan tersebut.