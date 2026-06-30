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Rian Alfianto
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.34 WIB

7 Tips Mengisi Libur Sekolah Anak agar Seru, Edukatif, dan Tidak Membosankan

Ilustrasi kegiatan mengisi libur sekolah anak. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kegiatan mengisi libur sekolah anak. (Istimewa)

JawaPos.com - Libur sekolah tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau menghabiskan banyak biaya. Yang terpenting, anak tetap mendapatkan pengalaman baru, waktu berkualitas bersama keluarga, dan aktivitas yang mendukung tumbuh kembangnya.

Masa libur sekolah menjadi momen yang dinanti banyak keluarga karena memberi kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Tak heran jika periode ini juga identik dengan meningkatnya aktivitas wisata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 1,2 miliar perjalanan pada 2025, naik 17,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, liburan yang berkesan tidak selalu identik dengan bepergian.

Banyak aktivitas sederhana yang justru dapat mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus membantu mereka belajar melalui pengalaman baru. Lalu, bagaimana cara mengisi libur sekolah agar tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan orang tua.

1. Ajak anak menjelajahi tempat baru

Jika memiliki waktu dan anggaran, manfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi tempat wisata, taman kota, museum, kebun binatang, atau destinasi edukasi lainnya. Pengalaman baru dapat memperluas wawasan anak sekaligus menjadi sarana belajar di luar ruang kelas.

2. Ciptakan aktivitas seru di rumah

Bagi keluarga yang memilih menghabiskan liburan di rumah, orang tua tetap bisa membuat suasana menyenangkan. Misalnya dengan membaca buku bersama, membuat prakarya, memasak, berkebun, atau bermain permainan keluarga yang melibatkan seluruh anggota rumah.

3. Pilih permainan yang melatih kreativitas

Liburan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Sebagai gantinya, sediakan puzzle, permainan sensorik, board game, atau buku aktivitas yang dapat melatih kreativitas, kemampuan motorik, hingga kemampuan memecahkan masalah.

4. Beri kesempatan anak mencoba hobi baru

Menggambar, melukis, bermain musik, membuat kerajinan tangan, hingga belajar memasak bisa menjadi aktivitas baru yang membuat liburan lebih berkesan. Orang tua juga dapat menemukan minat dan bakat anak melalui kegiatan tersebut.

5. Libatkan anak saat menyusun agenda liburan

Biarkan anak ikut menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Cara ini membuat mereka lebih antusias menjalani liburan sekaligus melatih kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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