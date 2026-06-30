7 Tips Mengisi Libur Sekolah Anak agar Seru, Edukatif, dan Tidak Membosankan

Ilustrasi kegiatan mengisi libur sekolah anak. (Istimewa)
JawaPos.com - Libur sekolah tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau menghabiskan banyak biaya. Yang terpenting, anak tetap mendapatkan pengalaman baru, waktu berkualitas bersama keluarga, dan aktivitas yang mendukung tumbuh kembangnya.
Masa libur sekolah menjadi momen yang dinanti banyak keluarga karena memberi kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Tak heran jika periode ini juga identik dengan meningkatnya aktivitas wisata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 1,2 miliar perjalanan pada 2025, naik 17,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, liburan yang berkesan tidak selalu identik dengan bepergian.
Baca Juga:5 Fitur Baru Layanan KAI pada 2026 Bikin Naik Kereta makin Nyaman, dari WiFi 5G hingga Gerbong Lebih Modern
Banyak aktivitas sederhana yang justru dapat mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus membantu mereka belajar melalui pengalaman baru. Lalu, bagaimana cara mengisi libur sekolah agar tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan orang tua.
Jika memiliki waktu dan anggaran, manfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi tempat wisata, taman kota, museum, kebun binatang, atau destinasi edukasi lainnya. Pengalaman baru dapat memperluas wawasan anak sekaligus menjadi sarana belajar di luar ruang kelas.
Bagi keluarga yang memilih menghabiskan liburan di rumah, orang tua tetap bisa membuat suasana menyenangkan. Misalnya dengan membaca buku bersama, membuat prakarya, memasak, berkebun, atau bermain permainan keluarga yang melibatkan seluruh anggota rumah.
Baca Juga:13 Rekomendasi Wisata Terbaik di Malang, Wajib Masuk Daftar Liburan Bersama Anak dan Keluarga
Liburan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Sebagai gantinya, sediakan puzzle, permainan sensorik, board game, atau buku aktivitas yang dapat melatih kreativitas, kemampuan motorik, hingga kemampuan memecahkan masalah.
Menggambar, melukis, bermain musik, membuat kerajinan tangan, hingga belajar memasak bisa menjadi aktivitas baru yang membuat liburan lebih berkesan. Orang tua juga dapat menemukan minat dan bakat anak melalui kegiatan tersebut.
Biarkan anak ikut menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Cara ini membuat mereka lebih antusias menjalani liburan sekaligus melatih kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas