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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.08 WIB

Tak Perlu Sarapan Berat, 5 Buah Ini Bisa Jadi Pilihan Saat Program Diet

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memilih menu sarapan yang tepat dapat menjadi salah satu bagian dari pola makan sehat, terutama bagi seseorang yang sedang berusaha menjaga atau menurunkan berat badan.

Buah menjadi pilihan yang menarik karena umumnya menyediakan vitamin, mineral, serat, dan air. Beberapa jenis buah juga relatif rendah kalori sehingga dapat dikombinasikan dengan makanan lain untuk menghasilkan sarapan yang lebih seimbang.

Namun, mengonsumsi buah saja tidak otomatis membuat berat badan turun. Pengelolaan berat badan tetap dipengaruhi oleh keseluruhan pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta jumlah energi yang dikonsumsi sepanjang hari.

Agar lebih mengenyangkan, buah dapat dipadukan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yoghurt tanpa gula tambahan, kacang-kacangan, atau biji-bijian.

Dilansir English Jagran, berikut lima buah yang bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan ketika Anda sedang menjaga berat badan.

1. Apel

Apel merupakan buah yang praktis untuk dijadikan menu sarapan atau camilan pagi.

Kandungan seratnya dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga Anda tidak mudah ingin makan dalam waktu singkat. Apel juga memiliki kandungan air dan berbagai zat gizi yang membuatnya cocok menjadi bagian dari pola makan seimbang.

Untuk mendapatkan manfaat serat secara maksimal, apel dapat dikonsumsi bersama kulitnya setelah dicuci hingga bersih.

Agar sarapan lebih lengkap, potongan apel bisa dipadukan dengan yoghurt atau sedikit kacang-kacangan.

2. Jeruk

Jeruk dikenal sebagai buah yang kaya vitamin C dan memiliki kandungan air cukup tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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