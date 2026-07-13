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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 13 Juli 2026 | 17.13 WIB

8 Pelajaran Hidup yang Salah Diajarkan Sistem Pendidikan Lama kepada Generasi Boomer dan Gen X

Pelajaran hidup yang salah diajarkan sistem pendidikan lama kepada generasi boomer dan gen x./Magnific/ freepik - Image

Pelajaran hidup yang salah diajarkan sistem pendidikan lama kepada generasi boomer dan gen x./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Sistem pendidikan lama menanamkan pelajaran hidup yang salah kepada generasi Boomer dan Gen X melalui cara berpikir yang keliru yang sulit untuk diubah.

Pelajaran hidup yang salah ini tampak benar di zamannya namun seiring perubahan norma sosial terbukti menghambat perkembangan individu secara nyata.

Generasi Boomer dan Gen X tumbuh dengan cara berpikir yang keliru yang dibentuk oleh sistem pendidikan lama yang lebih mengutamakan kepatuhan daripada pemikiran kritis.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (13/6), berikut delapan pelajaran hidup yang salah dari sistem pendidikan lama yang ditanamkan kepada generasi Boomer dan Gen X melalui cara berpikir yang keliru.

1. Jangan pernah melawan otoritas

Dibandingkan dengan sistem sekolah saat ini yang jauh lebih terbuka, generasi Boomer dan Gen X diajarkan untuk mematuhi guru tanpa pengecualian apapun.

Mereka harus menerima disiplin bahkan ketika itu tidak adil, sebuah kondisi yang kadang membangun ketangguhan namun juga menciptakan masalah ketidakseimbangan kekuasaan.

Pelajaran hidup yang salah ini pada akhirnya mendorong penekanan emosi dan menghalangi seseorang untuk membela dirinya sendiri ketika benar-benar diperlukan.

2. Kerja keras selalu berbuah kesuksesan

Gagasan bahwa kerja keras selalu menghasilkan kesuksesan adalah bagian dari impian generasi lama yang tidak sepenuhnya berlaku di dunia modern saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
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