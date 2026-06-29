Psikologi Mengungkap 5 Frasa yang Sering Dipakai Wanita untuk Menjaga Jarak Emosional

JawaPos.Com - Hubungan yang sehat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan kemampuan memahami perubahan emosi satu sama lain.

Namun, tidak semua perubahan perasaan diungkapkan secara langsung.

Banyak orang, termasuk wanita, memilih menggunakan kalimat-kalimat yang terdengar biasa ketika sedang membutuhkan ruang emosional atau ingin mengurangi intensitas kedekatan dalam suatu hubungan.

Psikologi menjelaskan bahwa menjaga jarak emosional bukan selalu berarti seseorang sudah tidak peduli atau ingin mengakhiri hubungan.

Dalam banyak kasus, seseorang mungkin sedang merasa lelah secara emosional, membutuhkan waktu untuk memproses pikirannya, atau ingin menetapkan batas yang lebih sehat.

Karena itu, penting untuk tidak langsung menyimpulkan maksud seseorang hanya dari satu kalimat.

Makna sebuah frasa sangat bergantung pada konteks, nada bicara, kebiasaan komunikasi, dan situasi hubungan secara keseluruhan.