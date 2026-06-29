7 Kesalahan yang Selalu Dihindari Orang Tua Hebat agar Hubungan dengan Anak Laki-Laki Tetap Dekat Hingga Dewasa

Ilustrasi anak laki-laki dan ayahnya. (Magnific)
JawaPos.Com - Hubungan yang hangat antara orang tua dan anak laki-laki tidak terbentuk dalam semalam.
Kedekatan tersebut merupakan hasil dari ribuan percakapan, perhatian kecil, sikap saling menghormati, dan cara orang tua menghadapi berbagai tahap perkembangan anak sejak kecil hingga dewasa.
Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa anak laki-laki membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.
Mereka juga membutuhkan rasa aman secara emosional, kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta keyakinan bahwa rumah akan selalu menjadi tempat yang menerima mereka tanpa syarat.
Orang tua yang memiliki hubungan erat dengan anak laki-lakinya bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan.
Namun, mereka cenderung menghindari beberapa pola pengasuhan yang dapat merusak kepercayaan dan kedekatan emosional dalam jangka panjang.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kesalahan yang umumnya dihindari oleh orang tua yang mampu mempertahankan hubungan dekat dengan anak laki-lakinya hingga dewasa.
1. Memaksa Anak Menyembunyikan Perasaannya
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