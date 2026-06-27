5 Hal Ini Wajib Dihindari Sebelum Jalan Pagi, Apa Saja?

ilustrasi orang yang sedang jalan pagi. (Freepik)
JawaPos.com - Membiasakan diri berjalan kaki pada pagi hari dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kesehatan tubuh sekaligus menjaga keseimbangan mental.
Aktivitas ini menawarkan berbagai manfaat, mulai dari membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko gangguan metabolisme, hingga meningkatkan fungsi pernapasan.
Selain memberikan dampak positif bagi fisik, jalan pagi juga dapat membantu meredakan stres, menenangkan pikiran, dan memberikan kesempatan menikmati suasana alam.
Meski demikian, agar manfaatnya lebih optimal, ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari sebelum memulai jalan kaki di pagi hari.
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Mengutip English Jagran, berikut lima hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas tersebut.
1. Melewatkan hidrasi
Hidrasi merupakan aspek penting dari jalan pagi yang sering kali diabaikan. Bahkan jalan santai dapat menyebabkan kehilangan cairan.
Tubuh Anda kehilangan air melalui keringat dan pernapasan. Setelah 6-8 jam tanpa air, keluar di pagi hari dapat memicu kelelahan, pusing, dan dehidrasi, kram otot, sakit kepala, dan kelelahan.
2. Berjalan saat perut kosong
Berolahraga saat perut kosong dapat meningkatkan metabolisme lemak, tetapi tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang mengalami pusing, lemas, atau sangat lapar.
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