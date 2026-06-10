7 Kebiasaan yang Perlu Dihindari Jika Ingin Menjadi Versi Terbaik dari Dirimu Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi versi terbaik dirinya./Magnific/freepik
JawaPos.com - Menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukan berarti harus sempurna. Dalam psikologi, pertumbuhan pribadi lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari dibandingkan oleh motivasi sesaat.
Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali mampu membentuk cara berpikir, emosi, bahkan kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang.
Menariknya, banyak orang fokus mencari apa yang harus dilakukan agar sukses dan bahagia, tetapi melupakan satu hal penting: ada beberapa kebiasaan yang justru perlu dihentikan.
Sebab, sering kali yang menghambat perkembangan diri bukan kurangnya kemampuan, melainkan pola perilaku yang terus dipertahankan tanpa disadari.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh kebiasaan yang sebaiknya dihindari jika kamu ingin berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu menurut berbagai temuan psikologi.
1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain
Membandingkan diri dengan orang lain adalah sesuatu yang alami. Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat seseorang sulit menghargai pencapaiannya sendiri.
Teori Social Comparison yang dikemukakan oleh psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia cenderung menilai dirinya berdasarkan pencapaian orang lain. Masalahnya, di era media sosial, kita hanya melihat "bagian terbaik" dari kehidupan orang lain, sementara kita membandingkannya dengan keseluruhan kehidupan kita yang penuh tantangan.
Akibatnya:
Muncul rasa tidak puas terhadap diri sendiri.
Kepercayaan diri menurun.
Sulit menikmati proses yang sedang dijalani.
Lebih mudah merasa iri dan cemas.
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