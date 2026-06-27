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Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.10 WIB

5 Ciri Tubuh yang Mengalami Dehidrasi, Salah Satunya Kulit Kering!

Ilustrasi seseorang yang mengalami dehidrasi. (Istimewa) - Image

Ilustrasi seseorang yang mengalami dehidrasi. (Istimewa)

JawaPos.com - Dehidrasi terjadi ketika jumlah cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkeringat secara berlebihan, diare, muntah, atau kurangnya konsumsi air putih.

Apabila tidak segera diatasi, dehidrasi berisiko memicu gangguan kesehatan yang serius, termasuk kerusakan ginjal hingga kegagalan fungsi organ.

Karena itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, membantu mengatur suhu, serta memastikan nutrisi dapat didistribusikan dengan baik.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanda utama dehidrasi yang perlu dikenali sejak dini.

1. Kulit kering

Bila kulit kehilangan kelembapannya, kulit akan menjadi kencang, bersisik, dan mudah teriritasi.

Dehidrasi mengganggu fungsi pelindung alami kulit sehingga memperburuk kondisi seperti eksim dan psoriasis.

Minum air putih yang cukup dan menjaga rutinitas hidrasi bantu mengembalikan cahaya kulit yang berseri.

2. Air kencing berwarna gelap atau jarang buang air kecil

Editor: Setyo Adi Nugroho
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