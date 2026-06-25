7 Tanda Kecanduan Stres dan Kebiasaan Tidak Sehat akibat Kortisol Tinggi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kecanduan stres menjelaskan bahwa tanda kecanduan stres sering muncul melalui kebiasaan tidak sehat yang tidak disadari namun dipicu oleh kortisol tinggi dalam tubuh.

Sistem saraf otonom yang tidak teratur dapat membuat seseorang terjebak dalam kondisi stres kronis tanpa benar-benar menyadari betapa seriusnya kondisi tersebut.

Psikologi kecanduan stres mengungkap bahwa tubuh selalu merasakan dampak dari kortisol tinggi meski pikiran sadar belum mengenali tanda kecanduan stres yang sedang terjadi.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut tujuh kebiasaan tidak sehat yang menjadi tanda kecanduan stres akibat kortisol tinggi dan secara psikologi perlu dikenali sejak dini.

1. Langsung memikirkan tugas begitu duduk untuk beristirahat

Pikiran yang langsung dipenuhi daftar tugas begitu seseorang akhirnya duduk untuk beristirahat adalah tanda kecanduan stres yang mendasar dan sering diabaikan.

Kondisi ini terjadi karena pusat emosi dan rasa takut di otak menjadi terlalu aktif, mendorong seseorang untuk terus sibuk demi mengalihkan pikiran cemas.