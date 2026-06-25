7 Tanda Kecanduan Stres dan Kebiasaan Tidak Sehat akibat Kortisol Tinggi Menurut Psikologi

Tanda kecanduan stres dan kebiasaan tidak sehat akibat kortisol tinggi menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi kecanduan stres menjelaskan bahwa tanda kecanduan stres sering muncul melalui kebiasaan tidak sehat yang tidak disadari namun dipicu oleh kortisol tinggi dalam tubuh.
Sistem saraf otonom yang tidak teratur dapat membuat seseorang terjebak dalam kondisi stres kronis tanpa benar-benar menyadari betapa seriusnya kondisi tersebut.
Psikologi kecanduan stres mengungkap bahwa tubuh selalu merasakan dampak dari kortisol tinggi meski pikiran sadar belum mengenali tanda kecanduan stres yang sedang terjadi.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut tujuh kebiasaan tidak sehat yang menjadi tanda kecanduan stres akibat kortisol tinggi dan secara psikologi perlu dikenali sejak dini.
1. Langsung memikirkan tugas begitu duduk untuk beristirahat
Pikiran yang langsung dipenuhi daftar tugas begitu seseorang akhirnya duduk untuk beristirahat adalah tanda kecanduan stres yang mendasar dan sering diabaikan.
Kondisi ini terjadi karena pusat emosi dan rasa takut di otak menjadi terlalu aktif, mendorong seseorang untuk terus sibuk demi mengalihkan pikiran cemas.
Kebiasaan tidak sehat ini merusak kondisi fisik, mental, dan emosional secara perlahan karena tubuh tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk pulih.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama