5 Kebiasaan yang Diam-diam Meningkatkan Kadar Kortisol dalam Tubuh Anda, Apa Saja?

JawaPos.com – Kortisol atau dikenal hormon stres, berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk mengatur metabolisme, mengontrol kadar gula darah, dan lainnya.

Diproduksi oleh kelenjar adrenal, kortisol sangat penting untuk menjaga tingkat energi dan membantu tubuh mengatasi stres.

Meskipun lonjakan kortisol jangka pendek bersifat protektif, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Ini termasuk penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan bahkan kecemasan dan depresi.

Kadar yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko kehilangan massa otot dan tulang, penyakit jantung, dan melemahnya kekebalan tubuh.

Faktanya beberapa kebiasaan rutin dapat membuat kadar kortisol Anda tetap dalam keadaan siaga tinggi tanpa disadari.

Dilansir ndtv, berikut lima kebiasaan sehari-hari yang meningkatkan kadar kortisol Anda.

1. Melewatkan sarapan