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Endah Primasari Utami
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.57 WIB

Cek Kesehatan Mental Anda dengan Memilih Produk Skincare yang Paling Anda Sukai: Pembersih, Pelembap, Sunscreen, atau Serum?

Ilustrasi penggunaan skincare brightening (Freepik)

 

JawaPos.com - Lihatlah keempat produk skincare ini dan pilihlah yang paling Anda sukai.

Jangan terlalu banyak berpikir, Anda cukup percayai insting pertama Anda. Dengan demikian kondisi kesehatan mental Anda akan terungkap.

Dilansir JawaPos.com dari sundayguardianlive pada Rabu (24/6), berikut ini kondisi mental Anda sesuai dengan produk skincare yang paling Anda sukai.
 
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1. Pembersih Wajah

Anda menghargai kejelasan dan awal yang baru.

Anda lebih senang menjaga hidup tetap terorganisir serta tidak menyukai drama yang tidak perlu.

Secara mental, Anda sering fokus untuk menemukan solusi daripada merenungkan masalah.

Kondisi kesehatan mental Anda cenderung menjaga keseimbangan emosional dengan mengatasi masalah secara langsung.

Namun, kadang kala Anda memberi tekanan pada diri sendiri untuk menjaga semuanya tetap terkendali.

2. Pelembap

Anda adalah individu yang peduli, berempati, dan juga suportif secara emosional.

Teman dan keluarga sering mengandalkan Anda di saat-saat sulit.

Kondisi kesehatan mental Anda memprioritaskan kenyamanan serta keamanan emosional.

Meski Anda pandai merawat orang lain, ingatlah untuk meluangkan waktu untuk perawatan diri dan menghindari kelelahan emosional.

3. Sunscreen

Anda sosok yang praktis, berpandangan jauh ke depan sekaligus penuh kehati-hatian.

Anda senang merencanakan dan melindungi diri dari potensi tantangan.

Persiapan dan kesadaran menjadi kekuatan mental Anda.

Namun, kekhawatiran berlebihan terkait masa depan dapat meningkatkan tingkat stres.

4. Serum Wajah

Anda ambisius, ingin tahu, dan berorientasi untuk tumbuh.

Itu sebabnya, Anda terus-menerus mencari cara meningkatkan diri dan mengeksplorasi peluang baru.

Pola pikir positif memengaruhi kondisi kesehatan mental Anda.

Kendalanya untuk Anda ialah menghindari perfeksionisme dan menerima bahwa kemajuan sering kali lebih penting dari kesempurnaan.

Ini bukanlah penilaian ilmiah, namun tes ini cukup menarik untuk memberikan Anda wawasan tentang kecenderungan emosional, gaya manajemen stres, dan pandangan hidup secara keseluruhan.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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