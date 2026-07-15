Wanita Indonesia Rentan Kena Melasma, Jangan Sembarangan Pakai Skincare

Adanya melasma di wajah disebabkan karena hormon, genetik, dan sinar UV.
JawaPos.com - Melasma menjadi salah satu gangguan kulit yang paling banyak dialami perempuan, termasuk di Indonesia.
Gangguan kulit di bagian muka ini seringkali membuat banyak perempuan sembarangan menggunakan produk skincare untuk mengatasi noda gelap di wajah.
Padahal, tidak semua flek merupakan melasma dan penanganan yang keliru justru dapat memperburuk kondisi kulit.
Melasma merupakan gangguan hiperpigmentasi yang ditandai munculnya bercak kecokelatan terang hingga gelap pada area wajah, terutama pipi, dahi, hidung, dan atas bibir yang sering terpapar sinar matahari.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen penderita melasma adalah perempuan, khususnya pada usia reproduktif.
Perempuan Indonesia juga tergolong lebih rentan mengalami melasma karena tinggal di wilayah tropis dengan paparan sinar ultraviolet (UV) yang tinggi sepanjang tahun.
Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki fototipe kulit Fitzpatrick IV hingga V yang lebih mudah mengalami hiperpigmentasi akibat paparan sinar matahari.
Faktor lain seperti perubahan hormon, genetik, paparan visible light, serta proses inflamasi pada kulit juga berkontribusi terhadap munculnya melasma.
Dokter spesialis kulit dr. Stanley Setiawan menegaskan, langkah paling penting dalam menangani melasma adalah memastikan diagnosis yang tepat sebelum menentukan terapi.
"Tidak semua noda gelap di wajah adalah melasma. Karena penyebabnya bisa berbeda, pemeriksaan oleh dokter penting agar pasien mendapatkan terapi yang sesuai," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7).
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