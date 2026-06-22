Si Paling Estetik! Simak 8 Ciri Kepribadian perempuan yang Menyukai Kafe Tenang dan Pencahayaan Lembut

Ilustrasi perempuan duduk di kafe tenang dengan pencahayaan lembut. (Freepik/Senivpetro)
JawaPos.com — Setiap orang memiliki ruang aman yang membuat pikiran terasa lebih stabil, tetapi bentuknya tidak selalu sama pada setiap individu.
Ada yang menemukannya di rumah, ada pula yang justru merasa paling tenang saat berada di ruang publik yang sunyi seperti kafe dengan pencahayaan lembut dan suasana minimal distraksi.
Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan pola psikologis yang terbentuk dari kebutuhan emosional yang lebih dalam. Kecenderungan menyukai suasanau seperti ini sering kali berkembang secara bertahap.
Awalnya mungkin hanya tempat untuk menikmati minuman atau makanan ringan, tetapi kemudian berubah menjadi ruang pemulihan mental dari tekanan aktivitas sehari-hari.
Dalam konteks psikologi perilaku, preferensi terhadap suasana tertentu sering mencerminkan cara seseorang memproses emosi dan informasi. perempuan yang merasa nyaman di kafe dengan cahaya redup dan suasana hening umumnya memiliki karakter yang lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan.
Dilansir dari Your Tango, Senin (22/6), perempuan yang menyukai kafe tenang dan pencahayaan lembut biasanya memiliki delapan karakter kepribadian berikut ini:
1. Cenderung introvert
Perempuan dengan preferensi ini biasanya tidak mencari perhatian di ruang sosial. Mereka lebih nyaman berada di lingkungan yang tenang dibandingkan keramaian yang intens.
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