Kabur ke Tengah Hutan! 5 Kafe Bernuansa Pinus di Bandung yang Bikin Betah Duduk Berjam-Jam

Ilustrasi Cafe (Freepik)
JawaPos.com - Bandung tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk melepas penat.
Selain terkenal dengan wisata kuliner dan udara sejuknya, Kota Kembang juga memiliki banyak kafe unik yang menawarkan suasana berbeda dari tempat nongkrong pada umumnya.
Salah satu konsep yang kini banyak diminati adalah kafe bernuansa hutan pinus yang menghadirkan ketenangan sekaligus panorama alam yang memanjakan mata.
Dikelilingi pepohonan hijau yang rindang, suara alam yang menenangkan, serta udara segar khas dataran tinggi, kafe-kafe ini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari.
Tidak hanya cocok untuk bersantai, tempat-tempat ini juga menawarkan berbagai sudut estetik yang sayang untuk dilewatkan.
Mulai dari bangunan bergaya rumah kaca hingga area luar ruangan yang menyatu dengan alam, setiap kafe memiliki daya tarik tersendiri.
Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Bandung, berikut lima kafe bernuansa hutan pinus yang wajib masuk daftar kunjungan yang dihimpun dari YouTube 10 BEST ID pada Selasa (09/06).
Warung Kopi Gunung menjadi salah satu destinasi favorit bagi pencinta suasana alam yang tenang.
Berlokasi di kawasan Lembang, kafe ini menawarkan pemandangan pepohonan pinus yang mengelilingi area makan sehingga menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman sepanjang hari.
Desain bangunan kaca menjadi salah satu daya tarik utama tempat ini.
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